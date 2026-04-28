A fase de liga da Liga dos Campeões de 2026/27, a terceira época com o atual formato, começa a ganhar forma e já há nove de 36 clubes apurados, ou seja, estão preenchidas um quarto das vagas.

A mais recente foi garantida pelo Borussia Dortmund, com a vitória ante o Friburgo, no domingo. Os alemães juntaram-se a oito outros clubes que já tinham garantido presença na principal prova europeia de clubes na próxima temporada.

A Alemanha já tem dois clubes apurados, Espanha e Inglaterra também têm dois cada e Itália, França e Países Baixos um cada.

O FC Porto, que no próximo sábado pode sagrar-se campeão em Portugal, pode ampliar o lote de clubes apurados no próximo fim de semana. De recordar que só o campeão português tem entrada direta na fase de liga da Liga dos Campeões, embora hajam, nesta altura, duas possibilidades de ter mais clubes lusos diretamente na fase de liga: se o Aston Villa vencer a Liga Europa e se se apurar para a Champions através do campeonato (o que permite entrada direta ao segundo classificado português, que nesta altura, com forte possibilidade, será Benfica ou Sporting), ou até se o Sporting de Braga vencer a Liga Europa, o que lhe valeria também entrada direta nessa qualidade.

De recordar, ainda, que Inglaterra já garantiu uma vaga extra na Champions de 2026/27, como um dos dois países com melhor desempenho nas provas UEFA. A outra será para Espanha, Alemanha… ou (embora já com mínimas possibilidades) Portugal.

A Liga dos Campeões tem 25 vagas atribuídas diretamente via campeonatos nacionais, mais duas vagas extra pelo desempenho dos países na época anterior.

Além dessas 27 vagas, outra é para o vencedor da Champions, mas se este já se apurar para a prova através do seu campeonato, promove o apuramento direto ao campeão nacional com melhor coeficiente entre os clubes nas pré-eliminatórias. Outra vaga é para o vencedor da Liga Europa, sendo que se este também já se apurar para a prova através do seu campeonato, promove o apuramento direto ao clube não campeão nacional com melhor coeficiente entre os que estão nas pré-eliminatórias (possibilidade já assinalada para Benfica e Sporting). As restantes sete vagas surgem das pré-eliminatórias.

Os clubes já apurados para a fase de liga da Champions 2026/27:

INGLATERRA (2 de 5):*

Manchester City, Arsenal

ITÁLIA (1 de 4):

Inter de Milão

ESPANHA (2 de 4):

Real Madrid, Barcelona

ALEMANHA (2 de 4):

Bayern Munique, Borussia Dortmund

FRANÇA (1 de 3):

Paris Saint-Germain

PAÍSES BAIXOS (1 de 2):

PSV Eindhoven

PORTUGAL (0 de 1):

BÉLGICA (0 de 1):

CHÉQUIA (0 de 1)

TURQUIA (0 de 1):

*Além das quatro vagas iniciais, já garantiu uma quinta vaga, como vaga extra por ser um dos dois países com melhor coeficiente de 2025/26