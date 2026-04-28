Com o FC Porto à porta: os clubes já apurados para a Champions 2026/27
Preenchidas nove de 36 vagas. Dragões podem ampliar lista no próximo fim de semana
Preenchidas nove de 36 vagas. Dragões podem ampliar lista no próximo fim de semana
A fase de liga da Liga dos Campeões de 2026/27, a terceira época com o atual formato, começa a ganhar forma e já há nove de 36 clubes apurados, ou seja, estão preenchidas um quarto das vagas.
A mais recente foi garantida pelo Borussia Dortmund, com a vitória ante o Friburgo, no domingo. Os alemães juntaram-se a oito outros clubes que já tinham garantido presença na principal prova europeia de clubes na próxima temporada.
A Alemanha já tem dois clubes apurados, Espanha e Inglaterra também têm dois cada e Itália, França e Países Baixos um cada.
O FC Porto, que no próximo sábado pode sagrar-se campeão em Portugal, pode ampliar o lote de clubes apurados no próximo fim de semana. De recordar que só o campeão português tem entrada direta na fase de liga da Liga dos Campeões, embora hajam, nesta altura, duas possibilidades de ter mais clubes lusos diretamente na fase de liga: se o Aston Villa vencer a Liga Europa e se se apurar para a Champions através do campeonato (o que permite entrada direta ao segundo classificado português, que nesta altura, com forte possibilidade, será Benfica ou Sporting), ou até se o Sporting de Braga vencer a Liga Europa, o que lhe valeria também entrada direta nessa qualidade.
De recordar, ainda, que Inglaterra já garantiu uma vaga extra na Champions de 2026/27, como um dos dois países com melhor desempenho nas provas UEFA. A outra será para Espanha, Alemanha… ou (embora já com mínimas possibilidades) Portugal.
A Liga dos Campeões tem 25 vagas atribuídas diretamente via campeonatos nacionais, mais duas vagas extra pelo desempenho dos países na época anterior.
Além dessas 27 vagas, outra é para o vencedor da Champions, mas se este já se apurar para a prova através do seu campeonato, promove o apuramento direto ao campeão nacional com melhor coeficiente entre os clubes nas pré-eliminatórias. Outra vaga é para o vencedor da Liga Europa, sendo que se este também já se apurar para a prova através do seu campeonato, promove o apuramento direto ao clube não campeão nacional com melhor coeficiente entre os que estão nas pré-eliminatórias (possibilidade já assinalada para Benfica e Sporting). As restantes sete vagas surgem das pré-eliminatórias.
Os clubes já apurados para a fase de liga da Champions 2026/27:
INGLATERRA (2 de 5):*
Manchester City, Arsenal
ITÁLIA (1 de 4):
Inter de Milão
ESPANHA (2 de 4):
Real Madrid, Barcelona
ALEMANHA (2 de 4):
Bayern Munique, Borussia Dortmund
FRANÇA (1 de 3):
Paris Saint-Germain
PAÍSES BAIXOS (1 de 2):
PSV Eindhoven
PORTUGAL (0 de 1):
BÉLGICA (0 de 1):
CHÉQUIA (0 de 1)
TURQUIA (0 de 1):
*Além das quatro vagas iniciais, já garantiu uma quinta vaga, como vaga extra por ser um dos dois países com melhor coeficiente de 2025/26