Após vários dias afastado das conferências de imprensa, tendo faltado às últimas quatro (as duas associadas ao jogo em Chaves e as duas do jogo caseiro com o Estoril), o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, voltou a responder às perguntas dos jornalistas em contexto UEFA, esta segunda-feira.

No lançamento do FC Porto-Inter, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o técnico explicou esse silêncio com «o ruído».

«É o ruído que existe no futebol português. Como diz o nosso presidente, e bem, por vezes calados fazemos um grandíssimo discurso», referiu o técnico portista, quando questionado sobre o assunto.

Mais tarde, na conferência de imprensa, Conceição voltou a frisar, tal como já várias vezes no passado, que se fala muito «do futebol» e não «de futebol».

«O ruido tem a ver com o que se fala do futebol português. De futebol estou sempre disponível para falar», afirmou.

O FC Porto-Inter de Milão joga-se a partir das 20 horas de terça-feira, no Estádio do Dragão.

Szymon Marciniak é o árbitro do encontro, que pode acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol, em mais uma noite especial de Liga dos Campeões, com toda a reportagem e vídeos dos golos e dos melhores lances do encontro.