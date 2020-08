A Juventus fez ainda pior do que no ano passado na Liga dos Campeões, apesar de ter Cristiano Ronaldo e de Cristiano Ronaldo continuar a bater recordes. Estará o português desiludido e disposto a sair? Andrea Agnelli, presidente da Juventus, nem quer ouvir falar da possibilidade.



«Estou convencido de que ele estará connosco. A France Football disse que ele sai? Bem, isso foi antes de um jogo contra os franceses... Não, o Cristiano Ronaldo é um pilar da Juventus e vai ficar», afirmou à Sky Italia.



Apesar do nono título consecutivo na Serie A, Agnelli fala de uma época «agridoce». «Conseguimos um ótimo resultado com o nono campeonato. A situação do Sarri? Ele passou das categorias mais baixas até ao topo em Itália. A página escrita por Maurizio Sarri é histórica na Itália. Na Liga dos Campeões, sim, foi uma decepção para nós, para os jogadores, para os adeptos.»



Agnelli afirmou que o sonho de ganhar a Champions passa agora a ser «um objetivo». «Faremos avaliações exaustivas, com entusiasmo renovado. Devemos começar de novo, com entusiasmo renovado e sem deixar de querer vencer em Itália.»