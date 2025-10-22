Roberto De Zerbi, treinador do Marselha, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota frente ao Sporting, por 2-1:

Análise à derrota contra o Sporting

«A primeira parte foi um dos melhores momentos do Marselha durante a época. Podíamos ter feito mais golos e jogado mais, tivemos algumas ocasiões que perdemos e podíamos ter aproveitado melhor. Fiquei muito satisfeito com a primeira parte, não é fácil jogar neste estádio, com uma equipa que está habituada à Liga dos Campeões. O vermelho mudou os planos, porque estávamos a ganhar e eles atacam com muitos jogadores, especialmente quando controlam o jogo. Onze para onze, tentámos fazer pressão alta, perdendo um homem, faltava toda a segunda parte. Na minha opinião, tentei dar mais peso em jogadores que podiam defender.»

Maturidade da equipa para lidar com a derrota

«Acho que sim (equipa tem maturidade), claro que há derrotas e derrotas, como o Rennes e o Lyon. Hoje é um outro tipo de derrota. Tem de nos dar orgulho e confiança, há que continuar a acreditar. Temos de recuperar rapidamente as pernas e a cabeça, alguns dos jogadores que jogaram hoje não vão jogar no próximo jogo. Há que fazer uma boa prestação no próximo jogo.»

Diferença no encontro a jogar com dez

«É um jogo completamente diferente, não foi o que nós preparámos. A nossa forma de jogar foi diferente, assim como o cenário. A arbitragem acho que não esteve ao nível do jogo. Depois da expulsão tudo mudou. Podíamos ter feito coisas diferentes, sobretudo na questão das substituições, que podia ter realizado mais cedo. O Nápoles é campeão, tem um grande treinador, e acabaram por sofrer quando ficaram a jogar com dez. A qualidade do adversário também influenciou muito.»