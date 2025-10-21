Roberto De Zerbi olha para o Sporting como uma «verdadeira equipa» e garante que o Marselha tem de apresentar a mesma identidade que tem apresentado no Vélodrome. O técnico italiano fala num teste «muito importante» e que deve ser encarado com humildade e muita coragem, características de uma «equipa grande»:

Dificuldades diante do Sporting

«O Sporting é uma verdadeira equipa e temos a necessidade de fazer um jogo com personalidade. A mesma identidade e personalidade que estamos a demonstrar no Estádio Vélodrome, queremos fazer a mesma coisa nesta competição. É um teste muito importante. Se queremos ganhar, temos de fazer um jogo perfeito. Se não fizermos, não ganhamos. Tem futebolistas com grande capacidade e que estão habituados a ganhar. Vi alguns jogos do Sporting, é uma equipa de alto nível, com grandes futebolistas.»

Abordagem no Estádio José Alvalade

«Temos de jogar de forma humilde, com os pés assentes no chão e muita coragem no nosso jogo, não ter receio de correr para a frente e tentar chegar à finalização. São as características das grandes equipas, a comparar com equipas médias. Vamos querer manter a sequência e jogar como fizemos contra o Ajax em casa, a manter o mesmo foco e concentração. Sabemos que vai ser um jogo difícil contra o Sporting, mas vamos meter em prática tudo o que treinamos, para sair de forma natural.»