Luis Enrique, treinador do PSG, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Sporting, por 2-1, na penúltima jornada da fase de liga da Champions:

Como se explica a derrota frente ao Sporting?

«É muito fácil de explicar, o futebol é assim mesmo. Para mim foi o melhor jogo fora esta época, claramente. Preparámos o adversário, que é muito bom e a meu ver não há apenas uma equipa em campo. Merecíamos ganhar este jogo, mas o futebol é injusto, dececionante. É verdade que os jogos se ganham quando se marcam golos, mas devemos dizer que estou orgulhoso dos meus jogadores. É esta impressão e personalidade que necessitamos para jogar fora. Estou confiante em relação ao futuro, com este carácter estamos prontos para competir em qualquer estádio.»

Substituições e frustração no fim do jogo

«Só tínhamos cinco jogadores no banco. Sempre que há problemas, o problema é meu, é a minha responsabilidade. Fiquei muito orgulhoso do que vi. A frustração no final é porque compreendo os meus jogadores, percebi que eram superiores ao adversário, um excelente adversário. O futebol é assim, um desporto de m****. Vês como este desporto pode ser injusto, já perdi muitas vezes assim. Este mês perdemos três jogos, com o Paris FC, com o Ath. Bilbao e com o Sporting. Já estou habituado a isso e é frustrante, quando não merecemos o resultado e o adversário faz o que deve fazer. Percebo os meus jogadores. Sei que gostam dos resultados e das críticas, mas gostaria de felicitar os meus jogadores.»

Dificuldades em superar adversário em bloco baixo

«Falámos antes do jogo das diferentes formas de superar uma equipa que joga em bloco baixo. Penso que nós rematámos bastante, mas não o suficiente para ganhar o jogo. Quando se enfrenta um bloco baixo temos de saber onde há espaços. É necessário jogar pelos lados para chegar ao objetivo. Felicitamos o Sporting, mas é um resultado muito injusto.»