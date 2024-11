Algumas horas após a goleada aplicada pelo Sporting ao Manchester City (4-1), Diomande recorreu às redes sociais para marcar o momento, com algumas fotografias do encontro, entre elas, uma com Haaland.

Ora, perante esta imagem, Conrad Harder respondeu à publicação e deixou uma «bicada» ao avançado norueguês: «Verifica o teu bolso, irmão. Acho que tens alguém lá no fundo», pode ler-se.

Veja aqui a publicação de Diomande nas redes sociais: