O sorteio do play-off da Champions ditou que o Mónaco encontrasse o Benfica nesta fase e Thiago Scuro antecipa «dois jogos difíceis» frente à formação orientada por Bruno Lage.

Em declarações aos órgãos de comunicação do clube monegasco, o diretor-geral disse estar à espera de boas exibições e consequentemente bons desempenhos em ambas as «mãos».

«Serão dois jogos difíceis, mas a razão pela qual nos queríamos apurar para o play-off é defrontar grandes equipas e produzir boas exibições. Esperamos conseguir bons desempenhos no Mónaco e em Lisboa, para demonstrar dentro do campo o nosso progresso e que merecemos continuar a aventura nesta competição», referiu.

A primeira mão realiza-se no Estádio da Luz a 4 ou 5 de março e o segundo jogo acontece no Mónaco, a 11 ou 12 do mesmo mês.