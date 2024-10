Na antecâmara da partida da Liga dos Campeões, a comitiva do Bayern Munique chegou a Barcelona na tarde de terça-feira e à noite um dos elementos teve um contratempo indesejado.

Um dos dirigentes do Bayern saiu à rua para dar um passeio e acabou por ser assaltado por um jovem que fugiu e não foi ainda identificado. em causa está o roubo de um Iphone 15, um relógio topo de gama e a carteira do próprio dirigente. O ocorrido deu-se na Avenida El Litoral, no bairro de Sant Martí (Barcelona).

Segundo a imprensa espanhola a polícia local informou a vitima que dificilmente recuperará os objetos roubados.

O Barcelona e o Bayern defrontam-se esta quarta-feira, às 20h.