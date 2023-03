Os minutos finais do jogo entre Real Madrid e Liverpool ficou marcado por um lance de possível penálti a favor dos merengues. O árbitro foi ao monitor analisar um eventual braço de Tsimikas na área depois de um remate de Vinícius.



A demora do árbitro em tomar uma decisão motivou uma conversa entre Ancelotti e Klopp que o italiano partilhou na sala de imprensa do Bernabéu com críticas ao penálti marcado a favor do City, na última terça-feira.



«O que falei com Klopp? Disse que não era mão. Já antes do jogo tínhamos falado e disse-lhe que foi uma loucura o penálti que marcaram contra o Leipzig. Cuidado com isso porque não é futebol marcar um penálti assim na Champions. Acho que ninguém se apercebeu. Acho que nem o Guardiola deu conta de que marcaram um penálti a seu favor», atirou, citado pelo AS.