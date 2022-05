Foi com mais uma vitória forasteira que o Liverpool garantiu a presença na final da Liga dos Campeões 2021/22.

A equipa de Jurgen Klopp até tinha vencido o Villarreal em Anfield, por 2-0, mas em Espanha ainda apanhou um susto, e teve de puxar dos galões para dar a volta ao marcador e conseguir mais um triunfo (2-3).

O Liverpool chega assim à final europeia com um registo imaculado fora de portas: saiu vitorioso das seis deslocações desta campanha.

E tudo começou no Estádio do Dragão, onde goleou o FC Porto por 5-1, na segunda jornada do Grupo B. Na ronda seguinte a equipa inglesa foi a Madrid vencer o Atlético, por 3-2, e fechou a fase de grupos com uma vitória no reduto do Milan (1-2).

Nos oitavos de final o Liverpool voltou à Milão para bater o Inter (0-2), e nos quartos de final deixou o Estádio da Luz com uma vitória por 3-1 sobre o Benfica.

A campanha imaculada como visitante ficou completa nesta terça-feira, com o triunfo no reduto do Villarreal.

Impressionante.