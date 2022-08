Na antevisão do segundo jogo com o Benfica, para o playoff da Liga dos Campeões, o treinador do Dinamo de Kiev voltou a deixar rasgados elogios ao plantel do Benfica, e em particular a Rafa Silva.

«É uma equipa que tem bons jogadores em todas as posições. São internacionais das suas seleções. Posso destacar Otamendi, João Mário, Gilberto e Grimaldo que são muito experientes. Neste momento Rafa Silva é, para mim, o jogador mais forte desta equipa. É uma surpresa para mim que ainda não tenha saído. É como o Bernardo Silva. Tem lugar numa grande equipa lá fora», referiu Mircea Lucescu, citado pela agência Lusa.

O técnico romeno defendeu que «o Benfica é mais forte», até pela vantagem de dois golos alcançada na primeira mão, mas brincou com a possibilidade de ultrapassar a eliminatória no prolongamento, tal como sucedeu frente ao Fenerbahçe de Jorge Jesus, e também frente ao Sturm Graz.

«Não precisamos de marcar três golos para vencer. Podemos marcar dois e ir a prolongamento. Nos últimos dois jogos na Liga dos Campeões jogámos sempre em prolongamento e ganhámos. Mas é claro que estou a brincar. O Benfica é mais forte do que nós», afirmou.

Na conferência de imprensa esteve também o médio Mykola Shaparenko, que prometeu uma entrada «de forma agressiva».

«Na primeira mão não aproveitámos as oportunidades de golo e agora, na segunda, vamos tentar fazer o melhor», acrescentou.