A ELEVEN acaba de anunciar ter renovado o contrato para transmissão dos jogos da Liga dos Campeões por mais três anos. O atual contrato da ELEVEN com a UEFA terminava no final desta época, com esta renovação o canal de desporto garante desde já o direito de continuar a transmitir a prova até final da época 2023/24.

Fica assim garantido que o canal de desporto vai transmitir 138 jogos por ano, incuindo a Supertaça Europeia, nesta temporada e nos próximos três anos.

«A renovação dos direitos da UEFA Champions League até 2024 enche-nos de orgulho e motivação para continuar, sempre, a oferecer mais e melhor a todos os fãs de desporto em Portugal, especialmente aqueles que amam o Futebol e vibram com toda a sua emoção e paixão», disse Jorge Pavão de Sousa, Managing Director da ELEVEN em Portugal.

«A Champions League é a melhor e a mais competitiva das competições de futebol do mundo, pelo que manter esta competição no nosso portefólio demonstra não apenas a confiança que a UEFA continua a depositar em nós, mas também a solidez e a proposta de valor que queremos continuar a manter.»