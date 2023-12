A Lazio entrou para a última jornada com a possibilidade de terminar o grupo E no primeiro lugar, mas perdeu em Madrid, frente ao Atlético, e fez segundo. Após a partida, Maurizio Sarri surpreendeu ao revelar que quer enfrentar o Barcelona nos oitavos de final.



«Estou um pouco zangado. Jogámos num estádio difícil contra um excelente oponente. Tudo o que fizemos mal, pagámos caro. E tudo o que criámos, desperdiçámos. Foi pena. Nos primeiros dez minutos de cada parte jogámos de forma demasiado despreocupada e a diferença entre nós e eles esteve aí. Fizemos o nosso melhor», referiu, em conferência de imprensa, acerca do jogo no Metropolitano.



«Espero encontrar o Barcelona nos oitavos de final porque é a única grande equipa que ainda não defrontei. Gostava de defrontá-los mesmo que joguem num estádio diferente. Iria com todo o prazer», acrescentou o técnico italiano.



O Barça é um dos possíveis adversários do conjunto «laziale» juntamente com Arsenal, Bayern Munique, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid e Real Sociedad. O sorteio está agendado para a próxima segunda-feira, às 11h00.