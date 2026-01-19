Nuno Mendes fala sobre uma hipotética final contra o Sporting e, apesar de ser um cenário improvável, o ex-jogador dos leões não fecha a porta a um possível regresso ao clube. A prestação dos leões até ao momento na temporada e o seu momento de forma também foram abordados na conferência:

Hipotética final entre PSG e Sporting

«Espero que passem a fase de liga e que posamos jogar a final contra o Sporting, se fosse possível. Claro que ia ser complicado para o Sporting chegar lá, mas tem tudo para fazer uma boa caminhada na Champions.»

Regresso ao Sporting um dia?

«Ainda tenho muito pela frente, gosto muito do Sporting e quem sabe um dia poderei voltar.»

Campanha do Sporting a nível interno

«O Sporting tem uma boa equipa e espero que consigam dar a volta a isso. Estão no segundo lugar, um dos próximos jogos é contra o FC Porto e espero que consigam recuperar esses pontos de desvantagem e que ganhem o campeonato.»

Portugueses no PSG e momento de forma de Nuno Mendes

«Estamos bem ligados (Portugal e PSG), temos bons jogadores e treinadores. Até o diretor desportivo é português. Eles conhecem bem os jogadores portugueses e é por isso que vimos para o clube. Sinto-me a 200 por cento, há muitos jogos, de facto, mas estamos bem porque o treinador tem gerido bem o plantel e estou bem para amanhã. »