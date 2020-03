O futebolista português do Atlético de Madrid, João Félix, festejou esta quarta-feira o apuramento do Atlético de Madrid para os quartos de final da Liga dos Campeões após eliminar o Liverpool em Anfield (vitória por 3-2 no prolongamento) e, no final, evidenciou o contentamento coletivo da equipa. O ex-Benfica, que não teve muito tempo com bola, até fez uma assistência para golo, admitindo que há diferenças na influência direta na estratégia da equipa, em relação à época transata nos encarnados.

«Foi um dos jogos mais sofridos, se calhar, desta temporada, sabíamos que ia ser difícil neste campo, onde quase ninguém ganha. Conseguimos ganhar e passar aos quartos de final, estamos muito contentes. Não estava habituado no Benfica a passar tanto tempo sem tocar na bola, mas é o Atlético de Madrid, é assim que joga, é assim que tenho de habituar-me. Quando toco na bola, fiz duas assistências, uma deu golo, outra quase», referiu, elogiando o ambiente de Anfield, em declarações à Eleven Sports.

«Foi incrível, quando, nem devia dizer isto, mas quando foi o golo deles, ver o estádio todo a maneira como festejou, estava acostumado a ver na televisão e ver ao vivo é uma coisa completamente diferente, foi um ambiente muito bom mesmo», afirmou, revelando que Diego Simeone lhe pediu, tal como a Diego Costa, para jogar «sobre os médios» do Liverpool na missão defensiva e, ofensivamente, «para estar livre atrás» do avançado que já passou por Sp. Braga e Penafiel.

«Vamos continuar jogo a jogo, nesta competição também é preciso um bocadinho de sorte e muito trabalho. Nisso nós trabalhamos muito e pode ser que tenhamos essa pontinha de sorte», apontou, ainda, concluindo com o cruzamento que teve com Jurgen Klopp após o jogo. O técnico tinha elogiado o jogador português na antevisão.

«Vi e agora quando me cruzei com ele, fiz questão de agradecer-lhe. Só me cumprimentou e desejou-me boa sorte», revelou.