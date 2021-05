A final da Liga dos Campeões vai jogar-se no Estádio do Dragão, no dia 29 de maio entre o Manchester City e o Chelsea.



A cidade do Porto foi escolhida pela UEFA para substituir Istambul, local onde inicialmente se deveria realizar a final da prova, mas que foi afastada pelo facto da Turquia estar na lista vermelha de Inglaterra, o que obrigava as pessoas que regressassem a solo inglês após o jogo a cumprir uma quarentena de 14 dias, o que, no caso dos jogadores, podia ter influência na preparação do Euro 2020.

De resto, está ainda a ser negociada a possibilidade do jogo ter público.



Esta será a quarta final da Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões a jogar-se em Portugal, a primeira na cidade do Porto, depois de Celtic-Inter, no Estádio Nacional, do Real Madrid-At. Madrid, no Estádio da Luz, e do Bayern Munique-PSG, no Estádio da Luz.



O anúncio oficial da decisão da UEFA deverá ser anunciado em breve.

Recorde-se que a final terá transmissão em direto na TVI e acompanhamento ao minuto no Maisfutebol.