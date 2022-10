O Benfica-PSG terminou com um ponto para cada lado e ânimos exaltados no final.

Tudo começou com Donnarumma a tentar tirar satisfações de António Silva, que puxou o guarda-redes quando este procurava lançar a bola, precisamente no momento em que o árbitro apitou.

Enquanto esta situação era resolvida, Neymar fez um comentário ao quarto árbitro que este procurou esclarecer, ao prender a mão do brasileiro na altura do cumprimento.

Luisão tentou depois falar com Neymar, mas isso não foi bem visto por outros elementos do PSG. Hakimi empurrou mesmo o dirigente do Benfica, que depois acabou abraçado a Neymar, até que este entrou no túnel.

