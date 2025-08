Florentino, em declarações na zona mista, após a vitória do Benfica sobre o Nice por 2-0, na primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões:

«Golo? Foi uma maneira bonita de anunciar que vou ser pai. Tinha combinado com a minha mulher que se marcasse iria meter a bola na barriga e acabou por correr bem. Por vezes tenho mais a tendência de passar a um colega, mas tentei rematar e fiz golo.»

«A eliminatória não está decidida, de todo. Fizemos um bom jogo aqui em Nice, mas sabemos que a segunda mão também vai ser difícil. Não podemos desvalorizar o adversário.»

«Enzo? Quando chegam jogadores com qualidade é sempre bom, para nós é bom porque estejamos sempre no limite. É dessa forma que encaro a chegada dele, estou aqui para ajudar. Posso garantir aos adeptos que vou dar o meu máximo durante os dois anos que tenho de contrato com o Benfica.»