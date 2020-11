Os jogadores do FC Porto deram esta quarta-feira um passeio matinal em Marselha, onde os dragões entram em campo ao início da noite, frente à equipa de André Villas-Boas, em encontro da 4.ª jornada da fase de Grupos da Liga dos Campeões.

O FC Porto ocupa o segundo lugar do grupo, com seis pontos, a três do líder Manchester City. O Marselha é último do grupo e ainda não somou qualquer ponto.

Veja as imagens do passeio na galeria associada e no vídeo abaixo: