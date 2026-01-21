Francisco Conceição, em declarações à flash interview da SportTV, após a derrota diante da Juventus por 2-0, na penúltima jornada da fase de liga da Champions:

«Quando entrei queria ajudar a equipa, foi isso que tentei fazer. Vinha de uma pequena lesão, mas estou muito contente por estes 45 minutos e tivemos uma boa vitória. Falta um jogo e queremos ganhar também.»

«Sabíamos que o Benfica precisava de ganhar o jogo para chegar longe na competição e vinham para ganhar. Fizemos um jogo competente e agora temos de continuar. Vamos tentar ganhar o último jogo para não fazer os dois jogos de play-off, é uma equipa ao nosso alcance.»