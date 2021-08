Sete anos depois, o AC Milan está de regresso à Liga dos Campeões e logo num grupo composto em exclusivo por clubes campeões europeus no passado: Liverpool, Atlético Madrid e FC Porto.



Franco Baresi, antiga glória rossonera e um dos maiores nomes da história do clube, esteve presente no sorteio de Istambul e comentou o que saiu em sorte.



«Estamos de volta após sete anos, então estamos felizes por experienciar este momento. Precisamos de jogar nesta importante competição até ao fim. O grupo não é fácil, é duro, muito difícil, mas penso que o Milan pode fazer a sua parte e jogar com convicção, como fez neste último ano», referiu Franco Baresi, atleta do AC Milan de 1977 a 1997.



A fase de grupos da Liga dos Campeões realiza-se de 14 de setembro a 8 de dezembro.