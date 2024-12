A poucas horas do jogo com o Estugarda, para a Liga dos Campeões, o Young Boys da Suíça recebeu uma notícia trágica: a morte inesperada de um dos filhos do jogador Meschack Elia.

Em causa está uma doença de que a criança sofria há pouco tempo e que por isso deixou todos os envolvidos chocados. Neste sentido, Elia vai voar rapidamente para a República Democrática do Congo, onde a sua companheira se encontra e onde se sucedeu o ocorrido.

Tendo isto em conta, a equipa do Young Boys vai entrar em campo com uma braçadeira negra e vai ser cumprido um minuto de silêncio antes do apito inicial.