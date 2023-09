Wanderson Galeno e João Félix foram incluídos na equipa da semana da Liga dos Campeões, revelou a UEFA esta quinta-feira.



Tanto o brasileiro como o internacional português brilharam com dois golos e uma assistência nos triunfos de FC Porto e Barcelona, respetivamente - estão nomeados para jogador da semana.



O Salzburgo, que venceu o Benfica por 2-1 na Luz, é o emblema mais representado com três jogadores: Pavlovic, Terzic e Simic, autor do primeiro golo austríaco em Lisboa.



Lazio, Manchester United, FC Porto, Barcelona, PSG, Real Sociedad, Galatasaray e Arsenal estão representados com um jogador cada.



O onze ideal da primeira jornada da Champions: Provedel (Lazio), Hakimi (PSG), Pavlovic (Salzburgo), Terzic (Salzburgo); Tête (Galatasaray), Brais Méndez (Real Sociedad), Odegaard (Arsenal), Galeno (FC Porto), Simic (Salzburgo) e Félix (Barcelona).