Geny Catamo, em declarações à flash interview da SportTV, após a derrota do Sporting por 2-1 frente ao Club Brugge, a contar para a 6.ª jornada da fase de liga da Champions:

«Sinto que o jogo esteve ao nosso alcance, mas agora é mudar o chip e focarmo-nos no próximo jogo do campeonato. Tivemos noção do que se passou neste encontro.»

«Começámos a ganhar e sentimos que íamos conseguir ganhar o jogo, mas estamos numa fase difícil, agora tudo nos acontece.»