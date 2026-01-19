Geny Catamo fala sobre uma possível renvoação com o Sporting e acredita que será uma noite «mágica» frente ao PSG, esta terça-feira. O moçambicano aborda a dificuldade do encontro e o provável confronto com Nuno Mendes, no corredor direito do ataque:

Análise ao encontro com o PSG

«Sabemos que vai ser um jogo difícil e que é um jogo importante, estamos a jogar em casa a chave para amanhã é porque somos obrigados a ganhar como sempre. Tendo o PSG como adversário, vai ser interessante em todos os momentos dos jogos. Têm grandes jogadores. Sabemos que jogar em casa é muito interessante por termos os sportinguistas a apoiar-nos.»

Nuno Mendes é o defesa mais difícil que vai defrontar?

«Não se sabe, ainda não nos defrontámos, é o PSG, tem grandes jogadores, incluindo o Nuno. Sou um grande amigo dele e a disputa vai ser interessante. Ele também está num momento de forma, dizem que é um dos melhores laterais do mundo. Vou dar o máximo de mim para ajudar a equipa a conquistar a vitória.»

Renovação com o Sporting?

«O que me deixa feliz é representar o Sporting em todos os momentos, o foco não está na renovação, mas sim no jogo de amanhã e poder representar o Sporting sempre que puder.»

Noite «mágica» frente ao PSG?

«Acredito que será uma noite mágica, por ser um jogo da Champions contra uma grande equipa. Acredito que terá uma boa atmosfera com o apoio de todos os sportinguistas. Acredito que todos nós vamos ter essa energia para ir para cima do PSG e conquistar os três pontos aqui em casa.»