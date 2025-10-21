Anthony Gordon, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do Newcastle sobre o Benfica por 3-0:

Análise ao triunfo diante do Benfica

«Tivemos uma performance muito boa. A vitória foi muito importante porque, em caso de derrota, estaríamos numa posição muito difícil. Com a vitória ficamos numa boa posição. A mentalidade da equipa foi "top", o Benfica tem uma grande equipa e é uma boa vitória.»

Newcastle surpreendido pela abordagem do Benfica?

«Sabíamos como o Benfica ia abordar o encontro. Praticam um bom futebol, bem ao estilo do futebol português, muito técnico. Conseguem controlar a posse da bola muito bem e isso pode ser difícil de contrariar, já que nos fazem correr muito. Ainda assim, acho que conseguimos estar bem nesse aspeto e aproveitámos as nossas oportunidades.»

RELACIONADOS
António Silva: «Resultado é um pouco injusto, mas é o futebol...»
Liga dos Campeões: Newcastle-Benfica, 3-0 (crónica)