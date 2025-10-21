Liga Campeões
Há 1h e 37min
Gordon: «Aproveitámos as nossas oportunidades e a vitória é muito importante»
Avançado do Newcastle analisa triunfo sobre o Benfica por 3-0, na terceira jornada da fase de liga da Champions
DIM
Avançado do Newcastle analisa triunfo sobre o Benfica por 3-0, na terceira jornada da fase de liga da Champions
DIM
Anthony Gordon, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do Newcastle sobre o Benfica por 3-0:
Análise ao triunfo diante do Benfica
«Tivemos uma performance muito boa. A vitória foi muito importante porque, em caso de derrota, estaríamos numa posição muito difícil. Com a vitória ficamos numa boa posição. A mentalidade da equipa foi "top", o Benfica tem uma grande equipa e é uma boa vitória.»
Newcastle surpreendido pela abordagem do Benfica?
«Sabíamos como o Benfica ia abordar o encontro. Praticam um bom futebol, bem ao estilo do futebol português, muito técnico. Conseguem controlar a posse da bola muito bem e isso pode ser difícil de contrariar, já que nos fazem correr muito. Ainda assim, acho que conseguimos estar bem nesse aspeto e aproveitámos as nossas oportunidades.»
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS