Alex Grimaldo, jogador do Benfica, em declarações à TVI após o empate em Liverpool, que ditou o adeus da equipa portuguesa à Liga dos Campeões:

«Foi uma eliminatória muito dividida. Tínhamos um resultado complicado da primeira mão, mas não deixámos de acreditar. Lutámos pelo símbolo e pelos nossos adeptos, que continuam a cantar.»

[sobre as diferenças de rendimento na Liga e na Champions] «É difícil explicar. Fizemos uma Liga dos Campeões a dignificar o símbolo, entre as melhores equipas. Na Liga não estamos ao mesmo nível, mas a equipa fez um encontro muito bom, lutou até final, e temos de pensar em voltar no próximo ano para fazer o mesmo.»