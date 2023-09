Matheus Nunes, na estreia como titular, esteve em grande nível na vitória do Manchester City contra o Estrela Vermelha, no início da defesa do título de campeão europeu. No final da partida, o internacional português recebeu elogios por parte de Pep Guardiola.



«Matheus? Fez um grande jogo. Ele tem uma qualidade muito especial, mas tem de começar a ser mais agressivo de frente para a baliza e a rematar mais. Ele tem uma boa capacidade de trabalho, fez um jogo muito bom», referiu o catalão, em declarações à TNT Sports do Brasil.



O técnico dos «citizens» abordou ainda a condição física de Bernardo Silva, jogador que saiu lesionado ainda na primeira parte do encontro.



«Ele não estava confortável e pediu para ser substituído. Ainda não sei o que é, não conversei com os médicos, mas imagino que esteja de fora por uns dias», adiantou.



Lembre-se que Matheus Nunes disputou apenas o segundo jogo com a camisola do Manchester City.