Pep Guardiola não deixou Luciano Spalletti sem resposta. O catalão deixou elogios ao Nápoles e o italiano não gostou, referindo que não gostava de "joguinhos".



Esta segunda-feira, em vésperas do jogo contra o Bayern Munique, da primeira mão dos quartos de final da Champions, o técnico do Manchester City recorreu à ironia para comentar as palavras do homólogo transalpino.



«Não quero falar sobre o Nápoles porque o treinador deles irá ficar aborrecido. Tão sensível», referiu, entre risos, citado pelo Manchester Evening News.



De seguida, Guardiola abordou o embate com os bávaros.



«Quanto mais jogas esta competição, quartos de final, meias-finais e finais com os mesmos jogadores, é mais fácil. É a sensação de que já estiveste lá e sabes o que tens de fazer. Só jogámos uma final da Liga dos Campeões. As duas equipas vão ter de estar no seu melhor. Isso vai fazer a diferença», disse.

Uma vez mais, treinador foi questionado acerca de o facto de ainda não ter vencido a Liga dos Campeões pelos «citizens» e usou o exemplo de Michael Jordan, na NBA.



«As questões surgem há seis, sete anos. Surgem todas as épocas. Tentámos em todas as épocas anteriores, mas há equipas que são boas. Tentamos todos os anos, mas isso não significa que vamos conseguir. O Michael Jordan ganhou seis títulos da NBA, mas quantas épocas jogou? 16. Temos de ser perfeitos para conseguir um bom resultado», atirou.



O jogo entre o Manchester City e o Bayern Munique, da primeira mão dos quartos de final da Champions, está agendado para as 20h00, desta terça-feira.