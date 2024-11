A exibição de Viktor Gyökeres frente ao Manchester City não passou despercebida: o avançado do Sporting foi eleito, esta quinta-feira, o jogador da semana na Liga dos Campeões.

O sueco apontou um hat trick no triunfo dos leões sobre os «citizens» (4-1) e bateu a concorrência de Luis Díaz, ex-FC Porto que ficou na segunda posição, ele que também marcou três golos nesta jornada, diante do Bayer Leverkusen.

Nicolas Kühn, do Celtic, ficou no terceiro lugar, enquanto Karim Konaté, do Salzburgo, foi quarto classificado na distinção.

Quanto a Gyökeres, recorde-se que o sueco está no topo da lista de melhores marcadores da Champions, com cinco golos, os mesmos de Harry Kane, Raphinha e Robert Lewandowski.