Quatro golos fizeram de Josip Ilicic a grande figura da vitória por 4-3 em Valência, esta terça-feira, que carimbou o apuramento da Atalanta para os quartos de final da Liga dos Campeões. No rescaldo do jogo, o avançado esloveno defendeu que está melhor à medida que fica mais velho.

«Quando eu disse que quanto mais velho, melhor, eu disse a verdade. Não quero parar, quero andar para a frente. Divirto-me. Só me desapontou não ter público. No campo, queríamos satisfazer quem estava em casa», afirmou o jogador de 32 anos, no final do jogo, citado pela Gazzetta dello Sport.

Ilicic, que vai já na época mais goleadora da carreira – 21 golos em 29 jogos em 2019/2020 – reforçou a ideia de que a Atalanta não é «mais uma surpresa».

«Estamos a fazer grandes coisas e queremos continuar. O objetivo é mostrar que queremos ficar onde estamos agora, não queremos parar. Queremos crescer dia a dia e divertirmo-nos no que estamos a fazer. Não é fácil alcançar este nível, é um caminho que dura há anos», sublinhou, explicando os dois lances dos penáltis ganhos em lances com Diakhaby.

«Nunca me preparo para os defesas que encaro, simplesmente quando vejo um espaço ataco-o. No primeiro penálti, vi que ele [ndr: o Diakhaby] deu o passo errado. Da mesma forma, na segunda penalidade, em que em fingi dominar a bola, sabia que o campo era escorregadio que a bola ia salpicar. Se ele não tivesse cortado com a mão, eu teria seguido isolado», expôs.