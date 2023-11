Imanol Alguacil, treinador da Real Sociedad, em declarações na sala de imprensa do Anoeta, após a vitória por 3-1 frente ao Benfica que permitiu à equipa apurar-se para os oitavos de final da Champions, vinte anos depois:



«O Benfica teve pela frente uma equipa magnífica que trabalhou muito perante os seus adeptos. Jogámos muito bem, com paixão e estivemos por cima do Benfica. Temos muito mérito no que fizemos. O Benfica não esteve mal, a Real é que esteve muito bem a todos os níveis. Ontem disse que para ganhar tínhamos de fazer um jogo de nota dez e foi o que fizemos.



Gosto de jogar assim, de emocionar as pessoas. Seja contra quem for, não há classificação do grupo até ao último jogo. Temos de colocar os pés no chão e ir a Almería jogar da mesma maneira.



Se a Real Sociedad pode ser como o Benfica do ano passado? O sonho é ganhar ao Almería. Ficaria muito feliz. Ainda estamos longe do que o Benfica fez. Começámos muito bem, são quatro jogos, estou feliz e orgulhoso, mas tenho os pés no chão. Temos de trabalhar como trabalhámos hoje. Vivemos uma grande noite, emocionámos os nossos adeptos e também quem gosta de futebol. Isso é importante.»