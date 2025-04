Simone Inzaghi, treinador do Inter Milão, mostrou-se completamente rendido ao talento de Lamine Yamal, no final do empate (3-3) em Barcelona, para a Liga dos Campeões:

«Lamine Yamal é um daqueles jogadores que aparece a cada 50 anos. Não vi nenhum como ele nos últimos oito ou nove anos. Não o tinha visto ainda jogar ao vivo, vi-o hoje pela primeira vez e é incrível. Tínhamos de colocar três jogadores a marcá-lo e depois faltavam-nos em outros lugares. Criou-nos muitos problemas. Conseguimos ajustar alguma coisa ao intervalo e aguentámos muito bem no segundo tempo, inclusivamente podíamos até ter vencido. Mas enfim, seguimos em frente. Como disse, Lamine é um daqueles craques que aparece a cada 50 anos e tenho de aplaudi-lo de pé.»