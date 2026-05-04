Com o título de campeão português 2025/26 alcançado no último sábado, o FC Porto garantiu o apuramento direto para a fase de liga da Liga dos Campeões, sendo a primeira vez que os dragões vão participar na principal prova europeia de clubes no atual formato com 36 participantes.

Ao todo, já estão preenchidas 12 de 36 vagas, ou seja, já são conhecidos um terço dos participantes na próxima edição da competição. E, a este lote, além do FC Porto, mais dois clubes juntaram-se no fim de semana. Villarreal (Espanha) e Manchester United (Inglaterra).

No sábado, o Villarreal venceu o Levante por 5-1 e garantiu que vai ser sempre um dos quatro primeiros classificados em Espanha: a quatro jornadas do fim, é terceiro classificado com 68 pontos, 15 a mais do que o atual quinto classificado.

No domingo, em Inglaterra, o Manchester United venceu o Liverpool por 3-2 e também assegurou um lugar, para já não nos primeiros quatro, mas pelo menos no top-5 de Inglaterra, lembrando que o país já garantiu vaga extra na Champions de 2026/27, como um dos dois países com melhor desempenho do ano nas provas UEFA. A outra será para Espanha ou Alemanha. O United é terceiro classificado com 64 pontos, 12 a mais do que o atual sexto classificado, o Bournemouth, quando há três jornadas em falta.

A Liga dos Campeões tem 25 vagas atribuídas diretamente via campeonatos nacionais, mais duas vagas extra pelo desempenho dos países na época anterior.

Além dessas 27 vagas, outra é para o vencedor da Champions, mas se este já se apurar para a prova através do seu campeonato, promove o apuramento direto ao campeão nacional com melhor coeficiente entre os clubes nas pré-eliminatórias. Outra vaga é para o vencedor da Liga Europa, sendo que se este também já se apurar para a prova através do seu campeonato, promove o apuramento direto ao clube não campeão nacional com melhor coeficiente entre os que estão nas pré-eliminatórias (possibilidade para Benfica e Sporting, se o Aston Villa ganhar a Liga Europa e ficar no top-4 da Premier League, sendo que nesta altura é quinto com 58 pontos, os mesmos do Liverpool, quarto). As restantes sete vagas surgem das pré-eliminatórias.

Os clubes já apurados para a fase de liga da Champions 2026/27:

INGLATERRA (3 de 5):*

Manchester City, Arsenal, Manchester United

ITÁLIA (1 de 4):

Inter de Milão

ESPANHA (3 de 4):

Real Madrid, Barcelona, Villarreal

ALEMANHA (2 de 4):

Bayern Munique, Borussia Dortmund

FRANÇA (1 de 3):

Paris Saint-Germain

PAÍSES BAIXOS (1 de 2):

PSV Eindhoven

PORTUGAL (1 de 1):

FC PORTO

BÉLGICA (0 de 1):

CHÉQUIA (0 de 1)

TURQUIA (0 de 1):

*Além das quatro vagas iniciais, já garantiu uma quinta vaga, como vaga extra por ser um dos dois países com melhor coeficiente de 2025/26