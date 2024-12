João Pereira, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota do Sporting por 2-1 frente ao Club Brugge:

[Tocha atirada pelos adeptos aos jogadores no fim do encontro?]

«É normal os adeptos estarem insatisfeitos, quatro derrotas seguidas já não acontecia há muito tempo. Se eu estou triste e não consigo dormir, quanto mais os adeptos que fazem quilómetros para nos virem apoiar. Durante o jogo apoiam-nos, no fim é normal mostrarem o desagrado, nós como profissionais temos de assumir e receber as críticas, acreditando no nosso trabalho.»

[Margem de erro da equipa para o jogo contra o Boavista?]

«Não temos mais margem de erro no campeonato, temos de ganhar para continuar a lutar e não hipotecar as hipóteses de chegar ao bicampeonato. Queríamos fechar as contas do play-off, esta derrota não estava nos planos. Todos dizem que estamos juntos e unidos, sinto que confiam na palavra que passamos. Somos seres humanos e sentimos que quando estamos numa fase menos boa e entramos bem, é normal que comecemos a acreditar. Temos de ser mais fortes e dar uma resposta ainda mais positiva no próximo jogo.»

[O que é que mudou desde que João Pereira assumiu o comando técnico do Sporting?]

«A única coisa que mudou no Sporting foi o treinador, com alguns jogadores lesionados. Não sou de arranjar desculpas, deixo para outros, tenho de assumir o que está a acontecer, estou aqui para dar a cara e vou fazê-lo sempre. Quando perdemos dou a cara, sou o principal responsável.»