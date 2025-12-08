João Simões antevê um duelo difícil frente ao Bayern Munique, mas não vira a cara a luta e promete que a equipa vai «olhar nos olhos» o conjunto alemão. Além disso, destaca a importância dos jovens da formação na formação orientada por Rui Borges:

Abordagem do Sporting em Munique?

«O Sporting sempre que entra em campo entra para ganhar, não temos medo de nada nem de ninguém. Sabemos das dificuldades que vamos ter e a equipa que o Bayern é, mas vamos jogar olhos nos olhos. O mais importante é sabermos que qualquer jogo vai ser muito difícil. Seja o Bayern ou outra equipa qualquer.»

Pontos fracos do Bayern Munique

«Qualquer equipa tem as suas dificuldades e mais valias, tentámos trabalhar em relação a isso e amanhã queremos dar uma excelente resposta, com o melhor resultado possível que é a vitória.»

«Geração 2007» no Sporting

«É muito bom ver que os colegas com quem cresci estão a chegar ao patamar que todos ambicionamos na Academia. É sinal da aposta na formação, que é muito importante e que nos coloca neste tipo de palcos. Se me colocarem na Champions, na Liga ou na Taça, vou lá para dentro para ajudar ao máximo a equipa. Quero aproveitar ao máximo os treinos e evoluir com os jogadores mais velhos, que são referências para mim.»