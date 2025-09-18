Jorginho: «Foram 5/10 minutos de terror na segunda parte»
Português que milita no Kairat analisa goleada sofrida em Alvalade
Português que milita no Kairat analisa goleada sofrida em Alvalade
Jorginho, jogador do Kairat, na flash interview da Sport TV após a derrota por 4-1 frente ao Sporting, na primeira jornada da Liga dos Campeões:
Análise ao jogo
«Saímos de consciência tranquila que demos o nosso máximo, mas não chegou para ser o melhor. Acho que até estávamos bem no jogo, organizados. Era claro que o Sporting com a qualidade e dinâmicas que tinha conseguiu entrar algumas vezes. Era esperado. O nosso guarda-redes ainda defendeu um penálti e depois num momento de desconcentração levámos um golo… depois foram 5/10 minutos de terror na segunda parte e que deitou tudo a perder. Depois o Sporting abrandou e parámos de tentar. No final ainda fizemos o golo de honra, mas é uma primeira experiência que fica, serve para crescermos e pormos os pés na terra, porque na Europa as equipas são muito fortes e ainda temos muito de aprender e lutar.»
A estreia na Champions foi ainda mais especial por ser em Alvalade?
«É uma coisa especial, mas só antes do jogo começar. Depois é mais um jogo como os outros, em que dou o meu máximo como dei hoje. Não chegou. Há jogos em que não chega, outros que chega e sobra. Foi especial por ser em Alvalade e por ter os meus amigos e família nas bancadas. Mas não foi especial pelo resultado.»