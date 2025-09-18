Jorginho, jogador do Kairat, na flash interview da Sport TV após a derrota por 4-1 frente ao Sporting, na primeira jornada da Liga dos Campeões:

Análise ao jogo

«Saímos de consciência tranquila que demos o nosso máximo, mas não chegou para ser o melhor. Acho que até estávamos bem no jogo, organizados. Era claro que o Sporting com a qualidade e dinâmicas que tinha conseguiu entrar algumas vezes. Era esperado. O nosso guarda-redes ainda defendeu um penálti e depois num momento de desconcentração levámos um golo… depois foram 5/10 minutos de terror na segunda parte e que deitou tudo a perder. Depois o Sporting abrandou e parámos de tentar. No final ainda fizemos o golo de honra, mas é uma primeira experiência que fica, serve para crescermos e pormos os pés na terra, porque na Europa as equipas são muito fortes e ainda temos muito de aprender e lutar.»

A estreia na Champions foi ainda mais especial por ser em Alvalade?

«É uma coisa especial, mas só antes do jogo começar. Depois é mais um jogo como os outros, em que dou o meu máximo como dei hoje. Não chegou. Há jogos em que não chega, outros que chega e sobra. Foi especial por ser em Alvalade e por ter os meus amigos e família nas bancadas. Mas não foi especial pelo resultado.»