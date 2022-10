O Liverpool nem está entre o primeiro lote de equipas apuradas para os «oitavos», mas a semana de Champions fica também marcada pela estrondosa goleada da equipa de Jurgen Klopp em Glasgow: 7-1 ao Rangers, que até esteve a vencer.

Diogo Jota até começou o jogo no banco, mas depois assumiu a missão de servir Mo Salah, que tinha entrado pouco antes. Ressalto à parte, a UEFA atribui três assistências ao português, que imitou aquilo que Franck Ribery tinha feito há dez anos com Mario Gomez, numa vitória do Bayern de Munique sobre o Basileia.

Últimos jugadores que le dieron 3 asistencias a un mismo compañero en un mismo partido de #UCL:

▪️ Cissokho a Gomis (Dinamo Zagreb-Lyon, 2011) ▪️ Ribéry a Mario Gomez (Bayern-Basilea, 2012) ▪️ JOTA a SALAH (Rangers-Liverpool, 2022) Estamos en DIRECTOhttps://t.co/A8bGVl7VD7 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 12, 2022

Salah marcou três golos no espaço de seis minutos, conseguindo assim o hat trick mais rápido da história da Liga dos Campeões.

‼️ R É C O R D H I S T Ó R I C O ‼️

Salah (en 6 minutos y 13 segundos) acaba de lograr el hat-trick más rápido en TODA la historia de la #UCL. 🗒️ el récord era de Luiz Adriano (3 goles en 7 minutos y 26 segundos al BATE en 2014). Seguimos en DIRECTOhttps://t.co/A8bGVkQSB7 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 12, 2022

O mais incrível ainda é que Salah só precisou de nove toques na bola. A Opta, que recolhe dados da prova desde 2003, diz que nunca viu nada assim em 112 hat tricks.

9 - Since Opta have full touch data for the @ChampionsLeague (2003-04), there have been 112 hat-tricks scored in the competition. @MoSalah's nine touches tonight against Rangers is the fewest in a match for any of those 112 hat-tricks. Efficiency. pic.twitter.com/4v1AHXLk7I — OptaJoe (@OptaJoe) October 12, 2022

Uma surpresa belga entre cinco bilhetes

A quarta semana de Liga dos Campeões atribuiu os primeiros bilhetes para os oitavos de final. O destaque vai para o Club Brugge, já qualificado no grupo do FC Porto.

Um feito inédito para o emblema belga, no formato «Champions», imitando aquilo que o Gent tinha conseguido em 2015/16.

Para tal foi preciso segurar um nulo diante do Atlético de Madrid, com Simon Mignolet a assumir o estatuto de herói, com 14 defesas. A Opta nunca tinha acumulado tantas intervenções de um guarda-redes que acabasse o jogo imbatível na prova.

14 - Simon Mignolet has made 14 saves without conceding against Atlético Madrid in the UEFA Champions League this season, the most saves on record against an opponent without being beaten in a single season in the competition (2003-04 onwards). Gandalf. pic.twitter.com/55iP3FFJym — OptaJoe (@OptaJoe) October 12, 2022

Na fase seguinte vai estar também o Nápoles, equipa com vários nomes em destaque por estes dias, como Giacomo Raspadori, o terceiro italiano a marcar nos três primeiros jogos disputados na competição (depois de Alessandro del Piero e Fabrizio Ravanelli), ou Khvicha Kvaratskhelia, que já teve participação direta em 15 golos, esta época, em todas as competições (sete golos e cinco assistências).

3 - Giacomo #Raspadori is only the 3rd Italian player able to score in each of his first 3 UEFA Champions League matches, after Alessandro Del Piero and Fabrizio Ravanelli (both in 1995). Inspired.#NapoliAjax #UCL pic.twitter.com/Azvu7EGs7S — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 12, 2022

12 - Khvicha Kvaratskhelia has been directly involved in 12 goals in all competitions this season (7 goals, 5 assists), the most of any Serie A player. Gem. pic.twitter.com/2PcQ7ynHrG — OptaJoe (@OptaJoe) October 12, 2022

Real Madrid, Bayern de Munique e Manchester City, emblemas com candidaturas fortes à conquista do título europeu, já estão também nos oitavos de final.

No que diz respeito às equipas portuguesas, o Sporting complicou as contas com nova derrota frente ao Marselha, mas Benfica e FC Porto estão em posição em apuramento. As águias arrancaram um ponto ao Paris Saint-Germain, ainda que Kylian Mbappé se tenha tornado o melhor marcador do clube na Liga dos Campeões, e os dragões voaram com Diogo Costa, o primeiro jogador a fazer uma assistência e a defender um penálti num jogo da Liga dos Campeões.

‼️ H I S T Ó R I C O ‼️



Diogo Costa es el PRIMER JUGADOR en TODA la historia de la UEFA Champions League #UCL que da UNA ASISTENCIA y DETIENE UN PENALTI en un mismo partido.



En el partido que menos te lo esperas siempre puede suceder algo único. pic.twitter.com/ZNvFbTKzNN — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 12, 2022

É a juventude a dar cartas, numa semana em que Jude Bellingham, internacional inglês do Borussia Dortmund, tornou-se o terceiro «teenager», depois de Haaland e Mbappé, a marcar em quatro jogos consecutivos da Champions. O norueguês ainda conseguiu somar mais um golo à proeza, mas pode agora ser imitado pelo antigo colega.