Kairat de Luís Mata e Jorginho faz história e apura-se para a Liga dos Campeões
Equipa do Cazaquistão e Celtic anularam-se em ambas as mãos, com o apuramento a ser apenas decidido no desempate por grandes penalidades
O Kairat fez história e garantiu, pela primeira vez na história do clube, a presença na Liga dos Campeões.
Depois de uma eliminatória em que ambas as mãos acabaram num empate a zeros, o Kairat foi feliz no desempate por grandes penalidades e eliminou o Celtic. Na marca dos onze metros, a equipa do Cazaquistão foi mais feliz e venceu por 3-2.
No lado do Celtic, Adam Idah, McCowan e Maeda desperdiçaram a respetiva grande penalidade. Arne Engels e Callum McGregor acertaram no alvo.
No que toca ao Kairat, apenas Valeriy Gromyko falhou o penálti, enquanto os restantes três colegas não vacilaram.
Os portugueses Luís Mata e Jorginho foram titulares na equipa do Kairat.
Com esta vitória, a equipa do Cazaquistão garantiu a presença na fase liga da Liga dos Campeões.