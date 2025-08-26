O Kairat fez história e garantiu, pela primeira vez na história do clube, a presença na Liga dos Campeões.

Depois de uma eliminatória em que ambas as mãos acabaram num empate a zeros, o Kairat foi feliz no desempate por grandes penalidades e eliminou o Celtic. Na marca dos onze metros, a equipa do Cazaquistão foi mais feliz e venceu por 3-2.

No lado do Celtic, Adam Idah, McCowan e Maeda desperdiçaram a respetiva grande penalidade. Arne Engels e Callum McGregor acertaram no alvo.

No que toca ao Kairat, apenas Valeriy Gromyko falhou o penálti, enquanto os restantes três colegas não vacilaram.

Os portugueses Luís Mata e Jorginho foram titulares na equipa do Kairat.

Com esta vitória, a equipa do Cazaquistão garantiu a presença na fase liga da Liga dos Campeões.