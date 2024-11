Em véspera do duelo com o Benfica, Vincent Kompany avisou que os encarnados «podem ser muito perigosos», mas mostrou-se confiante no regresso do Bayern às vitórias na Champions.



«O importante é que queremos e temos de vencer o Benfica amanhã [quarta-feira]. Esse é o nosso único objetivo. Temos boas hipóteses de voltar a ter uma boa noite», apontou o técnico, durante a conferência de imprensa de antevisão ao desafio.



O belga, de 38 anos, salientou a necessidade de o clube bávaro voltar a triunfar na Liga dos Campeões após derrotas frente a Aston Villa (1-0) e Barcelona (4-1).

«Temos que nos concentrar em fazer o nosso melhor desempenho. É um jogo de Champions contra um adversário com muita tradição, mas confio no nosso jogo», declarou antes de elogiar o Benfica.

«Eles podem ser muito perigosos. Têm um alto nível quando chegam à grande área e encontram sempre o caminho para o golo. É uma equipa perigosa, mas estamos muito confiantes de que podemos vencer o jogo», terminou

Josip Stanisic, Aleksandar Pavlovic e Sacha Boey, que regressou só hoje aos treinos com a equipa, são ausências confirmadas para o jogo desta quarta-feira. Em Munique, Bayern e Benfica defrontam-se a partir das 20h00.