Mircea Lucescu, treinador do Dínamo de Kiev, analisa a derrota com o Benfica, na Luz (3-0), que confirmou a passagem da equipa portuguesa à fase de grupos da Liga dos Campeões:

«Tivemos um grande problema, pois não é possível cometer tantos erros. Por causa da guerra tivemos de ir buscar jogadores à formação, que não estão preparados. Na defesa tínhamos um jogador de 19 anos, outro de 20, e um de 21. Tinha dito, antes do jogo, que o Benfica é melhor, e hoje foi a prova cabal. O resultado podia ter sido 6 ou 7-0. Há uma grande diferença entre as equipas. Peço desculpa, é muito difícil comentar um resultado destes. O primeiro golo foi um grande erro do guarda-redes, e o segundo um grande erro do defesa, que entregou a bola ao Rafa. E o terceiro a mesma coisa. O Benfica foi melhor, está de parabéns e espero que faça um bom percurso na Liga dos Campeões, pois joga um futebol muito bonito, com jogadores de alto nível, muito talentosos.»