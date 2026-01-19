Luis Enrique considera que Portugal é uma das seleções favoritas a conquistar o Mundial de 2026 e garante que, caso a Espanha não consiga, gostava que os comandados de Roberto Martínez saíssem vitoriosos. O técnico aborda ainda a «lesão» de João Neves e a subida de rendimento dos parisienses na Liga dos Campeões:

Subida de rendimento do PSG na Champions

«Não há melhor competição para mostrar o nível individual e coletivo da equipa, percebo que os jogadores gostem de jogar este tipo de jogos. A trajetória da equipa tem sido a mesma. Em termos de desempenho, na época passada, foi excecional. Uma equipa que domina os jogos, sabíamos a dificuldade de ganhar os jogos da Champions, dado à falta de eficácia. É importante ganhar amanhã e somar os três pontos.»

Ausência de João Neves em Alvalade

«É importante, mas durante a época há alturas em que há problemas. Não é sequer uma lesão propriamente dita, nada de grave, mas não queremos correr riscos com jogador nenhum. Ele melhorou bastante e se fosse uma final certamente que podia jogar. Agora temos a mentalidade de não correr riscos com jogador nenhum.»

Portugal é candidato a ganhar o Mundial?

«Sem dúvida que Portugal é candidato a ganhar o Mundial, como a Espanha e as favoritas de sempre. Há muitos anos que Portugal exporta jogadores para todo o mundo, pelo que fez agora com um espanhol, Roberto Martínez, é uma das equipas que destacamos. Falta ganhar um Mundial, espero que seja a Espanha e se não for espero que ganhe Portugal.»