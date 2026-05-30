Luis Enrique, treinador do PSG, destaca o feito de conseguir vencer duas Ligas do Campeões consecutivas, algo só alcançado pelo Real Madrid. Por fim, o técnico espanhol atribui o mérito da vitória aos jogadores.

Feito igual só os «reis» da Europa

«Como isto [duas Ligas dos Campeões seguidas], só vi o Real Madrid fazer. A primeira [conquista] foi histórica, a segunda vai ser mais. Paris e o PSG precisavam pôr-se no grupo das melhores equipas e já não queremos baixar.»

Mérito é dos jogadores

«O Arsenal Começou o jogo da melhor maneira, com um pouco de sorte e com o que é decisivo numa final, que é marcar o primeiro golo. A estes jogadores tenho de os mandar parar de treinar e continuam a treinar. Quando alguém desfruta do que faz e não lhes custa nada, não tenho mérito nenhum. É ao contrário. Esta equipa vai competir no ano que vem e o nível vai ser altíssimo. Quando cada um desfruta do que faz, não custa nada. Acredito que merecemos vencer a final. Mas também merecia o Arsenal. Mas o que fizemos na temporada é de destacar e estamos muito contentes.»