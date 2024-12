O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, reforçou a confiança em Luis Enrique, após a vitória em Salzburgo para a Champions, e considerou que o técnico espanhol «é o melhor do mundo», mostrando vontade de o manter na liderança de um projeto a longo prazo.

«Luis Enrique vai ficar connosco. Estamos a construir um projeto a longo prazo com ele, ele sabe disso. É um ótimo treinador... É o melhor treinador do mundo.», afirmou Nasser Al-Khelaifi aos jornalistas depois do jogo na Áustria.

Estas declarações surgem numa altura em que o PSG é 24.º classificado na tabela da Liga dos Campeões, a última posição que dá acesso à próxima ronda, e pode terminar a jornada fora dos lugares de apuramento - está dependente de Feyenoord e do Estugarda. Os resultados na Europa têm colocado em causa a continuidade Luis Enrique no comando técnico mas o responsável máximo dos parisienses mostrou-se esperançoso em relação ao futuro na competição.

«Foi um jogo muito importante, decisivo. A vitória foi crucial para continuarmos na Liga dos Campeões, jogámos bem, marcámos e tudo isto irá dar-nos muita confiança para o futuro. Este jogo deu esperança a todos e no futebol, se não marcas, é difícil, mas estive sempre confiante. Os últimos dois jogos da fase regular serão finais, todos sabem disso», concluiu.