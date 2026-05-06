Luis Enrique, em declarações na conferência de imprensa, após a qualificação para a final da Liga dos Campeões:

PSG é a melhor equipa do mundo?

«Lembram-se do que eu disse quando acabou a fase de liga? Disse que não havia ninguém melhor do que nós. Todos me criticaram. Todos diziam que o PSG era isto ou aquilo... eu não estava errado. Para mim, o Bayern está ao nosso nível e o Arsenal é uma das melhores equipas da temporada. Ainda podem ganhar a Liga Inglesa».

Qualidade do Bayern Munique...

«Nos últimos três anos, eles foram os melhores contra quem joguei. Têm muitos jogadores de qualidade e um estilo de jogo muito claro. Mostrámos o tipo de equipa que somos. Recordo que ainda não conseguimos reunir a equipa que venceu a Liga dos Campeões. Não conseguimos juntar o mesmo onze.»

Segunda final da Champions em dois anos

«É altura para aproveitar. Foi um jogo incrível. Começámos bem, com um golo. Estávamos mais tranquilos. Não estávamos habituados a defender durante tanto tempo, mas mostrámos a equipa que somos. Estamos na segunda final da Champions consecutiva e isso mostra o nível desta equipa. Estamos muito felizes.»