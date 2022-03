Luisão, dirigente do Benfica, em declarações reproduzidas pela CNN Portugal, comenta o sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões, que colocou o Liverpool no caminho da equipa portuguesa.

«Foi um sorteio difícil, desafiante para nós, mas posso lembrar que, em 2006, tivemos uma eliminatória com o Liverpool que era campeão, e conseguimos superá-lo», começa por dizer.

O antigo defesa foi o autor do golo da vitória frente ao Liverpool em 2006, na primeira mão dos oitavos de final da prova, no Estádio da Luz. Em Inglaterra, a equipa portuguesa garantiu novo triunfo, por 2-0, com golos de Simão Sabrosa e Miccoli.



Agora, o Benfica defronta novamente os «reds»: «Toda a equipa do Liverpool é forte, mas o ponto forte é do meio-campo para a frente. Tem jogadores de alto nível, também na defesa, mas o mais forte é mesmo o ataque.»

«Sentimos orgulho por estar nesta fase, pois o Benfica é um grande clube, venceu duas Champions. É um grupo respeitado onde vai, e é um orgulho estar no sorteio», remata Luisão.