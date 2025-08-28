Mário Branco: «Primeiro objetivo na Champions é a fase a eliminar»
Diretor-geral do Benfica analisou sorteio da fase de liga da Champions
Diretor-geral do Benfica analisou sorteio da fase de liga da Champions
O Benfica ficou a conhecer os adversários da fase de liga da Champions, após um sorteio realizado nesta quinta-feira no Mónaco. O clube português fez-se representar pelo diretor-geral para o futebol, Mário Branco.
O ex-dirigente do Fenerbahçe (clube eliminado pelas águias no play-off de acesso, na quarta-feira), analisou o sorteio em declarações aos meios de comunicação do Benfica.
«A Liga dos Campeões é a competição onde o Benfica tem de estar, pela sua dimensão, pela sua história e pelo seu prestígio internacional. Há grandes jogos em perspetiva, sem dúvida, até porque, dos oito adversários, há seis que são dos campeonatos 'big-5', aos quais se soma um histórico dos Países Baixos», começou por dizer.
«O primeiro objetivo na Liga dos Campeões, para um clube como o Benfica, independentemente dos adversários, é a qualificação para a fase a eliminar, mas, depois de conhecidos os adversários, é fundamental conhecermos também o calendário, o que só acontecerá no sábado, para podermos olhar para os momentos e contextos em que vamos defrontar cada uma das equipas que o sorteio ditou», disse ainda Branco.
Ao Benfica a sorte ditou que os oponentes fossem os italianos do Nápoles e da Juventus, os ingleses do Chelsea e Newcastle, o Real Madrid, Ajax, Bayer Leverkusen e o Qarabag, do Azerbaijão.
Mário Branco comentou o duelo com os azeris, congratulando-se por jogar no Estádio da Luz. «Qarabag em casa, evitando-se, assim, a deslocação ao Azerbaijão. No restante, são viagens dentro da normalidade», observou.
«Teremos tempo para analisar e preparar cada jogo. Neste momento, o nosso foco já está totalmente no Alverca, para fecharmos da melhor forma este primeiro ciclo da época», finalizou o dirigente.