Mikel Arteta, finalista vencido da Liga dos Campeões, mostrou-se triste pela derrota, numa temporada onde o Arsenal voltou a conquistar a Premier League, 24 anos depois, mas falhou o «maior» troféu da temporada. Por fim, o técnico espanhol deixou vários elogios ao PSG e aos seus jogadores.

Vitória esteve perto…

«Sinto dor. Quando estamos tão perto de vencer uma competição, a uns penáltis de vencer a maior competição de clubes do mundo, é assim que nos devemos sentir. Temos de tornar esta dor em combustível.»

Temporada termina com sabor amargo

«Estou muito orgulhoso deles [jogadores]. Estão a dar-nos muitas alegrias e é um privilégio treinar este grupo de jogadores, esta equipa. Conseguimos um grande título [Liga inglesa] e falhámos o maior.»

Elogios ao adversário

«É muito difícil jogar contra eles. É por isso que são duas vezes campeões seguidos. E a qualidade individual que têm e a maneira de trabalhar do treinador... São uma equipa de topo.»