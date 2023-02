Henrikh Mkhitaryan, autor de um dos golos no triunfo do Inter, deixou um aviso em vésperas do confronto com o FC Porto, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



«É fundamental ganhar o jogo em casa. Não vai ser fácil. Conhecemos os pontos fortes do FC Porto. Defrontei-os na época passada num jogo particular pela Roma. Temos de estar preparados», alertou, em declarações à Sky Sports italiana.



O embate entre o emblema italiana e o campeão nacional está agendado para as 20h00 da próxima quarta-feira.